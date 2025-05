Fagundes é processado por impedir atrasados de verem peça; ele pode barrar?

Por exemplo, se o casal [do caso de Fagundes] foi avisado previamente [no ingresso, por e-mail ou na bilheteria] de que o atraso impediria o acesso, a recusa não caracteriza, por si só, dano moral ou material. Afinal, trata-se do exercício legítimo de um direito pelo fornecedor do serviço. Agora, se não houve aviso prévio ou se a recusa foi feita de maneira abusiva, desrespeitosa ou desnecessariamente humilhante, pode haver, sim, responsabilidade civil.

Stefano Ribeiro Ferri, especialista em Direito do Consumidor

O dano material seria a devolução do valor pago pelos ingressos, explica Ferri. "Já o dano moral só se configura se ficar demonstrado um sofrimento que ultrapasse o mero aborrecimento —por exemplo, se o casal foi exposto a constrangimento público ou teve sua dignidade ofendida."

Em geral, a Justiça tem compreendido que o organizador tem razão. O advogado explica que o Judiciário é cauteloso com pedidos de danos morais em casos assim, exigindo provas concretas que demonstrem abuso do fornecedor. No entanto, quando há aviso prévio e regras claras sobre o impedimento da entrada após o horário previsto para início do espetáculo, a jurisprudência normalmente não é favorável ao consumidor.