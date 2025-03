Argentina vira 'time de gringos' e encara um Brasil cada vez mais nacional

A Argentina recebe o Brasil nesta terça-feira, às 21h (de Brasília), e contará com uma "seleção de gringos" para tentar a vaga antecipada para a Copa do Mundo de 2026. Os hermanos precisam de um empate no Monumental de Núñez para carimbar o passaporte para o Mundial.

O que aconteceu

A delegação argentina conta com apenas dois jogadores que atuam no futebol nacional: os defensores Pezzella (River Plate) e Facundo Medina (Racing). Os hermanos chamaram 26 jogadores para esta Data Fifa, mas o atacante Lautaro Martínez foi cortado. Lesionado, Lionel Messi sequer foi chamado.

O restante dos convocados atua no futebol europeu, especialmente na Itália e na Espanha. Ao todo, 12 jogadores estão em clubes italianos ou espanhóis. Além disso, quatro jogam na França, quatro na Inglaterra, um na Alemanha, um na Holanda e um em Portugal.