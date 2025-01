Neymar revê Santos atolado em dívida e volta como aposta por grana na Vila

As primeiras receitas com Neymar virão do aumento no pagamento dos patrocinadores, vendas de camisas e 'boom' no sócio Rei. Também se discute a possibilidade do Alvinegro Praiano virar SAF, com Neymar Pai como responsável pela gestão do investimento, provavelmente de origem árabe.

O Santos também trabalha que, com as novas receitas, se torne um clube mais comprador do que vendedor. O clube atualmente é dependente de vender jovens atletas, como aconteceu recentemente com o zagueiro Jair, negociado com o Botafogo por 12 milhões de euros fixos (R$ 74 mi).

Neymar já rescindiu seu contrato com o Al-Hilal e se despediu do clube nesta terça-feira (28). A expectativa é que o atacante chegue ao Brasil até quarta-feira (29).

Volta ao Santos

Neymar deve assinar com o Santos até o fim de junho. A permanência por mais tempo depende do sucesso do projeto, assim como da possibilidade de uma SAF.

O acordo no Santos está acertado há alguns dias e, inclusive, os advogados de ambas as partes já checaram as cláusulas.