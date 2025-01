Neymar se despede do Al-Hilal e lamenta poucos jogos: 'Fiz de tudo'

A caminho do Santos, Neymar se despediu do Al-Hilal nesta terça-feira (28). O atacante brasileiro lamentou o baixo aproveitamento em sua passagem pela Arábia Saudita e desejou sucesso ao país como sede da Copa do Mundo de 2034.

A todos no Al-Hilal, aos fãs, obrigado! Fiz tudo para jogar e queria que tivéssemos aproveitado momentos melhores juntos em campo. Neymar, no Instagram