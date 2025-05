Lando Norris lidera terceiro treino livre no GP de Ímola de Fórmula 1

Na manhã deste sábado, o britânico Lando Norris, da McLaren, liderou o terceiro e último treino livre do GP de Emília Romagna de Fórmula 1, em Ímola, na Itália, com o tempo de 1min14s897. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Kick Sauber, ficou com o 16º melhor tempo ao fazer 1min16s046.

Oscar Piastri, o outro piloto da McLaren, fez a segunda melhor volta, com o tempo de 1min14s997. Vale destacar que o australiano venceu os dois primeiros treinos, realizados na última sexta-feira. Já Max Verstappen, com 1min15s078 fechou a lista dos três primeiros.

Restando cerca de 14 minutos para o término, Bortoleto conseguiu uma boa volta em 1min16s292, superando o experiente Max Verstappen em 1s2. Porém, logo desceu posições.