Neymar no Santos será fenômeno maior que Ronaldo no Corinthians, diz RMP

A volta de Neymar ao Santos será um acontecimento maior do que o retorno de Ronaldo ao futebol brasileiro no Corinthians, afirmou o colunista Renato Maurício Prado no UOL News Esporte desta terça (28).

O Neymar vai ser um acontecimento aqui no Brasil. Eu me arrisco a dizer que o Neymar será um acontecimento maior até do que foi o Ronaldo no Corinthians.