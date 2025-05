United registra maior sequência sem vencer na história da Premier League

A baixa efetividade em converter chances claras em gol é um dos pontos preocupantes do time. Das 13 grandes oportunidades, o time aproveitou somente duas.

O Manchester United, atualmente em 16º no Campeonato Inglês. tem somente mais um jogo na competição para tentar voltar ao caminho dos triunfos. O duelo acontece no domingo (25), contra o Aston Villa, no Old Trafford. A bola rola a partir das 12h (de Brasília).