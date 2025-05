Knicks atropelam Celtics, fazem história em Nova York e voltam à final do Leste após 24 anos

A performance coletiva foi o destaque da noite. Jalen Brunson liderou a equipe com 23 pontos, seis rebotes e seis assistências. OG Anunoby brilhou nos dois lados da quadra e flertou com o double-double (23 pontos e 9 rebotes). Mikal Bridges acrescentou 22 pontos e Towns completou com 21. Do lado de Boston, Jaylen Brown foi o principal nome, com 20 pontos - insuficientes para evitar a eliminação.

A torcida fez sua parte e lotou as ruas de Nova York após a vitória, celebrando a vaga com entusiasmo. A equipe agora está a dois passos de acabar com um jejum de mais de 50 anos sem título. Campeões em 1970 e 1973, os Knicks tentam retomar o topo com um time competitivo, equilibrado e em boa fase nos playoffs.

O primeiro jogo contra os Pacers será disputado na próxima quarta-feira (21), às 21h (de Brasília), no Madison Square Garden.