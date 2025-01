Neymar, Oscar e cia: Brasileirão terá 10 jogadores que disputaram a Copa-14

Os demais são sul-americanos, com exceção do holandês Memphis Depay, único europeu. O colombiano Santiago Arias e o equatoriano Enner Valencia completam a lista.

Atlético-MG e São Paulo são os clubes com mais representantes, com dois cada um. Santos, Fluminense, Fortaleza, Corinthians, Bahia e Inter são os outros times que contam com jogadores que disputaram a Copa do Mundo sediada no Brasil.

Jogadores que disputaram a Copa de 2014 e que vão jogar o "Super Brasileirão"