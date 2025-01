Santos discute SAF com pai de Neymar e pode receber investimento árabe

O namoro de Neymar com o Santos esquentou e o retorno do craque tem a ver com a transformação do clube associativo em uma SAF. Neymar Pai seria responsável pela gestão do investimento, muito provavelmente de origem árabe.

O contrato seria de seis meses para o Santos viabilizar o projeto da SAF. Essa já é uma discussão em andamento no Conselho Deliberativo. A ideia é que a Comissão de Estatuto analise minuciosamente cada cláusula para não haver impeditivos antes da votação aos associados.

Recentemente, parte do Conselho e até as organizadas fizeram campanha contra a "venda do Santos".