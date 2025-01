Caos organizado de Filipe indica soluções caseiras e mercado tímido no Fla

O Flamengo encerrou a pré-temporada dos Estados Unidos com um bom teste de versatilidade do elenco promovido. Filipe Luís aproveitou o amistoso diante do São Paulo para rodar o time, diversificar os posicionamentos e entender o que esperar de cada um enquanto o clube segue monitorando o mercado. O técnico promoveu um "cos organizado", mudando jogadores de função e testando variações.

O que aconteceu

Filipe entende que a maioria das soluções para o Fla já está na casa. Por isso, o clube vai cumprir o que prometeu de ter uma janela mais discreta nesse início de ano - o que pode mudar mais perto do Super Mundial com nomes mais robustos.

Um zagueiro é a prioridade de momento, mas os jovens da base deram bons recados. O Flamengo fez uma investida por Vitão, do Internacional, mas os valores foram altos. Danilo esfriou, mas segue no radar. O clube tem mais um nome sendo monitorado e quer trazer um ou dois reforços. Ainda que não consiga, Cleiton, Carbone e João Victor saíram dos Estados Unidos com moral e confiança.