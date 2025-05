'Reencontro é estranho', diz pai que batizou filho em homenagem a Gabigol

Hoje no Cruzeiro, Gabigol enfrentará pela primeira vez o Flamengo neste domingo, às 18h30, no Mineirão (MG), algo que mexerá com o sentimento de muitos rubro-negros. Afinal de contas, seu legado no clube foi muito além dos gols decisivos e títulos memoráveis. O atacante, definitivamente, marcou a vida de pessoas para sempre.

Nome Gabriel triplicou registros após título da Libertadores de 2019

Muitos pais decidiram batizar os nomes dos filhos de Gabriel após a chegada do jogador ao Flamengo. Segundo dados da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen), o nome Gabriel era o 22º mais escolhido do Brasil em 2019 - ano em que ele foi contratado — com 5.875 registros.

Após Gabigol fazer os dois gols do título da Libertadores sobre o River Plate, houve um grande salto no ranking. O nome Gabriel alcançou a 10º colocação em 2020, com 19.780 registros, um aumento de 236%.