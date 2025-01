São Paulo e Flamengo têm início animado, mas não saem do zero nos EUA

O São Paulo teve um banco de reservas mais enxuto. O clube decidiu pelo retorno de nove jogadores ao Brasil para a disputa do Campeonato Paulista. Por isso, o time também já entrou em campo com um planejamento da minutagem dos atletas.

Arrascaeta ainda foi desfalque do Fla. O uruguaio segue em recuperação da artroscopia no joelho direito e esteve no estádio ao lado de Luis Suárez assistindo a partida, mas não entrou. Léo Pereira foi liberado após uma morte na família.

Como foi o jogo

Foi um primeiro tempo bom, intenso e acelerado, nem parecendo que se tratava de jogo de pré-temporada. O Flamengo começou melhor e teve algumas chances, mas, sem um centroavante de origem, pecou no último passe. Alcaraz, que ficou mais como um 9, foi pouco acionado e só conseguiu ter uma boa chegada no último minuto antes do intervalo. Depois que o São Paulo ajustou a marcação, o rubro-negro encontrou mais dificuldades.

O São Paulo ficou bem mais agressivo e apostou nos erros do Flamengo para crescer na parte final. O tricolor acumulou várias chegadas em sequência por saídas de bola equivocadas do rubro-negro e teve a grande chance do jogo com cabeçada de Calleri, mas não teve sucesso para marcar. Enquanto isso, Zubeldía estava revoltado com as marcações da arbitragem. O clima esquentou nos últimos minutos. Foram várias faltas e ainda houve uma confusão entre De la Cruz, Pablo Maia e Wesley.

O Flamengo voltou quase completamente mudado para o segundo tempo, e o São Paulo se mexeu mais devagar. Filipe Luís manteve apenas Matheus Gonçalves na ponta, mas apenas até os 15 minutos. Já Zubeldía deslocou Oscar para a esquerda e Luciano entrou pelo meio com Ferreirinha na direita. Bobadilla também foi novidade. Na casa dos 20 minutos, Oscar e Calleri saíram para as entradas de Erick e André Silva. Patryck também ganhou alguns minutos no fim.