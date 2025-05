Rivaldo quer Pedro, do Flamengo, na seleção: 'Tem que estar no grupo'

Pedro é um jogador que eu gosto muito. Começou essa temporada bem, fazendo gols, veio com tudo. E com certeza vai render muito mais, porque as competições estão só começando

Rivaldo, em entrevista à Betfair

Rivaldo entende que a força do elenco do Flamengo também ajuda Pedro. O pentacampeão, porém, fez questão de ressaltar a dedicação do camisa 9.