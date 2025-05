Briga pela liderança e crises em campo. Informações e palpites do PVC

BOTAFOGO - Problemas - Gregore (terceiro cartão), Alexander Barboza (terceiro cartão), Santiago Rodriguez (machucado), Bastos (machucado), Nathan Fernandes (machucado) - Time provável (4-4-2) - John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Cuiabano; Matheus Martins, Marlon Freitas, Patrick de Paula e Savarino; Igor Jesus e Mastriani. Técnico: Renato Paiva

Últimos cinco jogos - v-d-d-e-d

CURIOSIDADE - O jogo marca o retorno do técnico Renato Paiva à Fonte Nova, onde saiu após ser ofendido com a torcida exibindo faixa com seu rosto e orelhas de burro.

RETROSPECTO - Ano passado, de título brasileiro, o Botafogo não venceu o Bahia. Perdeu no Nílton Santos por 2 x 1 e empatou na Fonte Nova por 0 x 0.

PALPITE - Bahia

ARBITRAGEM - Flávio Rodrigues de Souza (SP); Neuza Inês Back (SP), Fabrini Bevilaqua (SP)