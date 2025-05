Faro de gol de Pedro vem dos tempos de 'Queixinho' no futsal: 'Era absurdo'

O Neneca (antigo apelido de Hugo Souza) também jogou no Mackenzie, é da geração seguinte a do Pedro. Esse gol que o Pedro fez nele foi puro futsal (no 4 a 0 do Fla sobre o Corinthians). Eu achei até curioso porque ele está vindo de uma contusão, mas isso é visão do futsal. Quando o Neneca saiu jogando errado, ele bateu de primeira. Isso é puro futsal.

José Marcos, treinador de Pedro no Mackenzie

Não era travesso: 'O negócio dele era jogar bola'

No Mackenzie, Pedro era do mesmo time de Ronald Lopes (número 2), hoje volante do Vitória Imagem: Arquivo pessoal

O perfil sereno de Pedro no Flamengo já o acompanhava desde pequeno. Nem mesmo na infância e na adolescência ele deu trabalho no Mackenzie. O que importava para o aspirante à atacante era balançar as redes adversárias.

O Pedro sempre foi muito tranquilo, calado. E naquela idade os meninos são levados. Esses goleiros são brabos (risos), mas eu sei lidar com eles, fico sempre na brincadeira, o Pedro ria pra burro. Ele não era sacana, o negócio dele era jogar bola.

José Marcos, ex-técnico de Pedro no Mackenzie

Orgulho do Méier

Quando ainda morava no Méier, Pedro comemorou aniversário com a temática do Flamengo Imagem: Arquivo Pessoal

O Méier é um bairro muito tradicional do subúrbio carioca. De lá surgiram, por exemplo, o sambista João Nogueira e a apresentadora Fátima Bernardes. Mais recentemente, ganhou fama por ser o local ficcional do programa de humor "Vai que Cola", do Multishow.