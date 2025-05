Relacionados: Fla veta Plata e tem retorno de Alex Sandro contra o Cruzeiro

A boa notícia é o retorno de Alex Sandro. O jogador está recuperado de uma lesão na coxa esquerda e não atua desde o dia 16 de abril, na goleada por 6 a 0 sobre o Juventude.

Outros que retornam são Arrascaeta, Pedro, De la Cruz e Rossi. O quarteto foi poupado do duelo contra o Botafogo-PB, no meio da semana, pela Copa do Brasil, também por controle de carga.

Espero que a gente possa fazer um grande jogo. Tivemos um bom resultado no meio da semana, no último jogo do Brasileiro também fizemos uma grande partida e espero que possamos dar sequência no resultado e também no desempenho que a gente vem fazendo, tendo o controle dos jogos. Sabendo que vai ser muito difícil, Cruzeiro tem uma grande equipe, na casa deles também. Mas a gente, como sempre, vai entrar para vencer

Pedro, à Flamengo TV

