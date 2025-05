Um erro transformou um senador cassado no rei dos mandos de jogo no Brasil

Quando saiu a definição dos confrontos da Copa do Brasil de 2025, por exemplo, o presidente do modesto Maracanã já conversava com o ex-senador por mensagem. O clube é da cidade de Maracanaú, o quarto município mais populoso do Ceará, e até tem um estádio recém-reformado para 18 mil torcedores, mas a oportunidade de vender um jogo que mandava em casa contra o Internacional era muito boa. O jogo de volta da terceira rodada, marcada para o dia 22 de maio, será em Fortaleza, no Presidente Vargas. O Inter ganhou a ida, no Beira-Rio, por 1 a 0.

Para esse tipo de negócio, Luiz Estevão criou uma empresa: o Metrópoles Sports.

Quais são os jogos vendáveis?

Existe um mercado de jogos no calendário. São as primeiras rodadas dos Estaduais, as fases iniciais da Copa do Brasil e algumas partidas do Brasileirão. O Botafogo, por exemplo, já fez um aviso prévio à CBF a respeito do jogo contra o Ceará, pelo Brasileirão.

O Metrópoles trabalha muito com o Mané Garrincha, em Brasília, mas sonda outros estádios possíveis. Já houve contato com a administração do Kleber Andrade, em Cariacica, por exemplo, e a empresa já organizou mandos no Espírito Santo.

O negócio geralmente se dá no seguinte modelo: a empresa oferece um cachê fixo aos clubes e banca a logística. Com times grandes, a demanda é por voos fretados, o que encarece o negócio. A empresa ainda aluga estádio e coordena a operação do jogo. Em troca, lucra com bilheteria e outras receitas do estádio - como alimentos e bebidas.