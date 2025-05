Sósia vê contratos diminuírem com ida de Gabigol do Flamengo para Cruzeiro

Segue indo aos jogos do Fla 'caracterizado'

Sósia de Gabigol segue indo aos jogos do Flamengo mesmo após saída do atacante para o Cruzeiro Imagem: Reprodução/Instagram

Mesmo com Gabigol fora do Flamengo, o sósia segue sua rotina de ir aos jogos do Rubro-Negro "caracterizado". Flamenguista de coração, Jeferson Sales revela como tem sido o contato com os torcedores no Maracanã após a saída do ídolo do clube para o Cruzeiro.

Sim, continuo indo aos jogos, sou flamenguista e fico muito feliz porque recebo muito carinho. Chego no estádio, a galera pede para tirar foto, vídeo, ainda mais quando vou para outros estados. É uma loucura, principalmente o carinho das crianças, é diferenciado.

Sósia de Gabigol

'Não vai ter gol de Gabigol'

Sósia de Gabigol imita comemoração do atacante: ele não vai torcer para Gabigol fazer gol no Flamengo Imagem: Divulgação

Apesar de demonstrar gratidão aos cruzeirenses e planejar novos trabalhos em Belo Horizonte, o Gabigol da Torcida não fica em cima do muro quando o assunto é para quem vai torcer no jogo de hoje, às 18h30, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro, no reencontro do atacante com seu ex-clube pela primeira vez.