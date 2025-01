Gerson admite 'perna pesada' em estreia e garante Fla melhor já no Carioca

Clima: "Saímos do Rio com calor, chegou aqui estava frio. Tem que se adaptar o mais rápido possível para fazer um bom treino, ter um bom desempenho. Eu pensei que ia estar frio até o fim. Agora já está calor aqui. Vamos voltar para o Brasil e vai ficar calor também. Vamos dar sequência na nossa temporada. No sábado já temos jogo. É trabalhar essa semana para fazer uma apresentação melhor."

Jovens da base: "Sou novo, já fui um menino também da idade deles. É sempre importante, porque eles ajudam demais. No dia a dia a gente tenta orientar, eles aprendem conosco, a gente também aprende com eles. No futebol não tem muito isso de idade, na vida também é um aprendendo com o outro. Feliz por eles, vocês perceberam que tem alguns carecas ali, trote bem feito e com sucesso."