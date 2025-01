Fla: Filipe Luís valoriza testes e 'não tem dúvidas' de ataque com Juninho

O técnico Filipe Luís valorizou a pré-temporada do Flamengo e os testes feitos no empate por 0 a 0 com o São Paulo, neste domingo. Um dos setores mais mexidos foi o ataque, mas o comandante rubro-negro garantiu já saber como irá montar a parte ofensiva do time: com Juninho, reforço para 2025.

Não tenho [dúvidas]. Temos a chegada do Juninho, que é o nosso atacante. Um atacante com as características que o modelo de jogo pede e ele vai nos ajudar muito, vai elevar o nível do elenco, vai elevar a cultura de treino, um jogador com muita ambição. E tem outros jogadores que podem também jogar de atacante até o Pedro poder voltar. O Bruno Henrique pode jogar também, ele já fez essa função muitas vezes. A gente pode jogar com dois atacantes. É um ataque que tem muita variação tática. Posso botar o Gerson aberto, posso botar o Luiz Araújo aberto, Matheus Gonçalves. Eu tenho quatro jogadores de pé esquerdo que podem jogar abertos na direita, podem jogar por dentro. Então com essas peças eu vou ajustando e fazendo plano de jogo em cima de cada adversário que venha pela frente. Eu não tenho nenhuma dúvida do que eu quero e eu espero para cada posição e função dentro da equipe. Filipe Luís

O que mais ele disse?

Pré-temporada: "Foi muito boa. Tivemos oito dias de treino, obviamente que as pré-temporadas duram mais. Não acabou ainda a pré-temporada para a gente. Os jogadores não estão na plena forma física. Ainda não estão preparados para jogar 90 minutos. Mas foi muito boa. Eu acredito muito que ao juntar o grupo, fechar eles no lugar mais isolado criam-se relações novas, relações sócio-afetivas. Dentro do campo eles vão se conhecendo mais. Eu estou muito feliz pela oportunidade que a gente teve de vir aqui e usar toda essa estrutura que os Estados Unidos proporcionou. E jogar um amistoso desse tamanho contra o São Paulo, time muito bem treinado. Pudemos fazer esse teste realmente para nos guiar. Temos de atacar as nossas deficiências, continuar explorando nossas fortalezas. Temos pelo menos duas semanas até a final, então usaremos mais a semana que vem como pré-temporada para chegar na final o melhor possível fisicamente."