Leila diz que patrocinador não paga reforços no Palmeiras e alfineta rivais

O acordo prevê investimento fixo de R$ 100 milhões por temporada, mas o valor pode chegar a R$ 170 milhões no ano em caso de metas atingidas. A presidente não confirmou a quantia do aporte devido a uma cláusula de confidencialidade presente no contrato. Palmeiras e Sportingbet assinaram por três anos.

Alfinetada nos rivais?

Corinthians e São Paulo contam com apoio de seus respectivos patrocinadores para pagar parte dos salários de Memphis Depay e Oscar. O holandês chegou ao Alvinegro em setembro do ano passado, enquanto o meia brasileiro foi anunciado pelo Tricolor nesta janela.

A Superbet pagará R$ 1,55 milhões mensais para Oscar neste ano. De acordo com PVC, colunista do UOL, o meio-campista receberá cerca de R$ 3,1 milhões em 2025, e o patrocinador pagará metade dessa quantia.

Já a Esportes da Sorte arca com metade do salário de Memphis Depay. O atacante holandês recebe cerca de R$ 3 milhões mensais, entre direitos de imagem, premiações e participações em ações de marketing. A quantia, porém, pode chegar a R$ 4 milhões em caso de metas atingidas.

O Corinthians, inclusive, pode ter novas contratações neste mesmo formato. Segundo André Hernan, colunista do UOL, a casa de apostas ficou satisfeita com o sucesso na contratação de Depay e projeta novo negócios.