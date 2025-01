Dudu usa xingamento ao rebater crítica de Leila Pereira: 'Me esquece'

O atacante Dudu, hoje no Cruzeiro, usou um xingamento destinado à Leila Pereira ao rebater as críticas feitas pela presidente do Palmeiras, seu ex-clube. Ele afirmou ter sido mandado a sair "pelas portas dos fundos" e exaltou sua história no alviverde.

O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pelas portas do fundo. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece. Vai tomar no c* Dudu, ex-Palmeiras, no Instagram

O que Leila havia falado?