Veto do STF à Esportes da Sorte pode gerar problema para pagar Memphis

O veto do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça, aos sites de apostas aprovadas apenas pela Loterj, para o Estado do Rio, pode voltar a causar problemas ao Corinthians para o pagamento do contrato assinado com Memphis Depay. O acordo prevê o pagamento de metade dos R$ 3 milhões mensais pelo patrocinador, para o atacante holandês.

Desde o início do processo, que coincidiu com a chegada de Fred Luz à função de CEO, o Corinthians deixou claro que Memphis vinha com "dinheiro carimbado." Ou seja, o acordo com a Esportes da Sorte garantiria a permanência do holandês, que rapidamente virou xodó da Fiel.

Ocorre que a Esportes da Sorte não apareceu na lista das bets liberadas pelo governo, em outubro. A outorga federal custa R$ 30 milhões. A alternativa do site de apostas foi recorrer à liberação pela Loterj, que deveria valer apenas para o Estado do Rio de Janeiro, mas deu validade para todo o território nacional. A outorga fluminense custava R$ 5 milhões.