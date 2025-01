Palmeiras anuncia Sportingbet como máster, e camisa chega a R$ 111 milhões

Em nome da Família Palmeiras, muito obrigado por tudo. Esse contrato extrapolou toda a parte do patrocínio. Só tenho uma palavra, muito obrigado. Muito obrigado pelo que a Crefisa e a Fam fizeram nestes dez anos. Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras

Queria parabenizar todas as pessoas que participaram deste projeto. Foi um passo fundamental num momento que o Palmeiras passava por uma reestruturação, e agora estamos comemorando uma era de ouro. As marcas se valorizaram, a marca Palmeiras, hoje, é mais forte, a instituição Crefisa sai mais forte. Estamos diante de um caso de marketing esportivo de sucesso. Maurício Galiotte, ex-presidente do Palmeiras

Nós batemos na porta do Palmeiras em um sábado de janeiro de 2015 e fechamos a maior parceria da história do futebol na América do Sul. [...] Foram dez anos que estão na história do Palmeiras, da Crefisa, da Fam, na minha, na do meu marido. Essa parceria me fez uma pessoa muito melhor. Nós conseguimos proporcionar alegria para milhões de torcedores. É um momento histórico é o que estamos vivendo. Vocês estão vivendo a história. Minhas marcas se despedem hoje dando um até logo. Leila Pereira, presidente do Palmeiras e dona da Crefisa e da Fam

Títulos do Palmeiras na 'Era Crefisa'