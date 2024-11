Corinthians: Plano Depay funciona, e patrocinador quer bancar mais reforços

Imagem: Noushad Thekkayil/NurPhoto via Getty Images

A Esportes da Sorte, patrocinadora máster do Corinthians, está satisfeita com o sucesso da parceria com o clube na contratação de Memphis Depay e já projeta novos negócios envolvendo jogadores para 2025.

Segundo apurou a coluna, a empresa de apostas esportivas quer trazer mais dois grandes nomes para o clube em 2025 e um dos avaliados é o atacante Roger Guedes, ex-jogador do Timão e atualmente no Al-Rayyan, do Qatar.

Roger Guedes deixou o Corinthians em agosto de 2023 rumo ao futebol árabe. O clube alvinegro recebeu 5 milhões de euros (R$ 26,3 milhões, na cotação da época) por 40% dos direitos econômicos do jogador. Pelo Timão, foram 126 jogos disputados e 43 gols marcados. Ele tem contrato com a equipe qatari até 2027.