Remo quebra invencibilidade do Coritiba e dorme na quarta colocação da Série B

O Remo, por sua vez, apenas se defendia, até encaixar um contra-ataque, no último lance do primeiro tempo, para tirar o zero do placar. Aos 46, Janderson ganhou do lado direito e avançou até a linha de fundo. O cruzamento para trás encontrou Pedro Rocha, que fez um bonito gol.

Na volta do intervalo, o Coritiba passou a tentar de tudo para chegar ao empate. Aos 17 minutos, em uma das boas chegadas, Lucas Ronier aproveitou a sobra de um escanteio e finalizou da intermediária, obrigando o goleiro Marcelo Rangel a fazer uma importante defesa.

Já aos 26, foi a vez de Alex Silva perder uma oportunidade clara. Josué cruzou, Brumado ganhou de cabeça e Alex Silva, sem marcação, tentou o voleio, mas acabou pegando mal e mandou para fora. O Remo seguiu se segurando na defesa e assim foi até o apito final.

Os dois times voltam a campo no final da próxima semana para a disputa da quinta rodada. Na sexta-feira (25), o Remo visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, às 19h. Já o Coritiba joga no sábado (26) quando recebe o Operário-PR, no Couto Pereira, às 16h.

FICHA TÉCNICA

REMO 1 X 0 CORITIBA