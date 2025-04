NEYMAR, o podcast que conta tudo

Porque apenas apresento com Lopes a extraordinária reportagem conduzida por ele.

Pedro Lopes cobre a carreira de Neymar desde o início e tem verdadeira montanha de documentos sobre a vida do craque que virou popstar, e de seu pai, o mais interessante, para o bem e para o mal, personagem da série em seis capítulos, uma por semana.

Você entenderá por que a CBF, do presidente aos treinadores da Seleção Brasileira , se curvou aos interesses, e às determinações, da dupla, pai$filho, mais que filho&pai.

Com farta documentação, tudo fica muito claro.

Você conhecerá e-mails que não deixam dúvidas, entrevistas de pessoas que participaram e testemunharam a trajetória mirabolante, e bilionária, dos Silva Santos, impressionante por serem Silvas, nada santos.

Indiscutível a competência do pai, disposto a pisar no pescoço da mãe, quaisquer mães, para proteger o filho e enriquecer a ambos com métodos nada ortodoxos, às vezes pouco republicanos.