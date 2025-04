Quatro nadadores brasileiros alcançam índice para o Mundial nos 400m livre

Do outro lado, nos 400m livre masculino, o tempo mínimo para ser atingido é de 3min48s15. Assim, Guilherme Costa, também conhecido como "cachorrão", garantiu sua vaga ao Mundial após fechar com 3min45s35. Stephan Steverink, por sua vez, fez em 3min47s21. O campeão da prova foi o Samuel Short. O australiano registrou o tempo de 3min44s16.

"É o meu melhor tempo nadando no Brasil. Isso mostra que estamos no caminho certo para chegar bem no Mundial. Agora é fazer o planejamento estabelecido, fazer altitude e melhorar ainda mais", falou Cachorrão.

O Troféu Maria Lenk ocorre até o próximo sábado, com as eliminatórias marcadas para as 9h30 e as finais a partir das 18h (de Brasília).