Remo vence o Coritiba e segue invicto na Série B

O Remo venceu o Coritiba por 1 a 0 nesta segunda-feira, pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Mangueirão. Pedro Rocha foi o autor do gol do triunfo.

Com o resultado, o clube paraense subiu para a quinta posição, com oito pontos. Do outro lado, o Coxa ocupa o nono lugar, com sete unidades.

O Remo volta a campo nesta sexta-feira, contra o Criciúma. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Heriberto Hulse. O Coritiba, por sua vez, enfrenta o Operário, no Couto Pereira, às 16h de sábado. Ambos os duelos serão válidos pela próxima rodada da Série B.