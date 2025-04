Weverton diz que Abel nunca definiu batedor de pênalti, mas cita 4 nomes

Nós sabemos quem são os nossos melhores batedores: o Veiga, Piquerez, Gustavo Gómez. Acho que o fato de ter mais batedores que cobram bem também tira um pouco da pressão só de um. Quanto mais você bate, uma hora você vai errar.

Vemos o Piquerez com bom aproveitamento, daqui a pouco o Veiga vai voltar e vai bater pênalti também. Em algum momento que precisa, o Gómez já bateu e é um bom batedor. O Flaco, se precisar, bate. Não tem ninguém responsável por bater. Responsável é quem se sente bem, pega a bola e bate. Weverton

O batedor de pênalti da vez no Palmeiras é Piquerez. O lateral assumiu a responsabilidade após o erro de Raphael Veiga na final do Paulistão e tem 100% de aproveitamento desde então.

Estêvão também já teve sua chance. A joia, no entanto, errou pênalti decisivo nos acréscimos do jogo contra o Corinthians na primeira fase do Paulistão e saiu do foco momentâneo.