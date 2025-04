Osasco vira jogo eletrizante e adia a decisão da vaga na final

O JOGO

O primeiro set foi composto por duas viradas, uma de cada lado. Osasco sacou melhor, colocou a linha de recepção do Minas em dificuldade e abriu 16 a 10 sem fazer muita força. Nicola Negro fez a inversão do 5 x 1 com Amanda e Fran em quadra e as mineiras reagiram, diminuíram a diferença e conseguiram passar Osasco no 19 a 18. O Minas chegou a ter o set point e várias chances para fechar a parcial (24 a 20), mas não conseguiu colocar a bola no chão e permitiu a virada osasquense no 33 a 31.

O Minas seguiu com dificuldade na recepção no segundo set, mas Osasco errou mais na finalização e parou na boa marcação mineira, que empatou a partida fechando a parcial em 25 a 23. O técnico Luizomar de Moura começou o terceiro set com a central Larissa no lugar de Callie e Osasco melhorou a partir da metade da parcial com Kenya, Polina e Valdez em quadra. Perdia por cinco pontos de diferença e diminuiu a vantagem mineira para dois pontos, mas não foi suficiente para evitar a virada do Minas na partida: 2 a 1.

As minastensitas começaram melhor a quarta parcial e fizeram 11 a 6, mas logo a vantagem se desfez e Osasco encostou em 10 a 11 com Kenya fazendo uma boa passagem pelo saque. A levantadora voltou na inversão com Polina para ajudar a empatar no 22 a 22. O Minas teve dois match points e não aproveitou. Assim como no primeiro set, tomou a virada e a partida foi para o tie-break.

O quinto set foi equilibrado mais uma vez, mas as donas da casa, novamente com a inversão em quadra, cresceu na reta final, venceu e fez a torcida explodir no ginásio.

OSASCO SÃO CRISTÓVÃO SAÚDE: Giovana, Tifanny, Callie, Valquíria, Natália, Maira e Camila Brait (líbero). Entraram: Polina, Kenya, Valdez e Larissa. Técnico: Luizomar de Moura.