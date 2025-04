No tie-break, Osasco vence o Minas e força terceiro jogo na semifinal da Superliga feminina

O jogo

O Osasco abriu vantagem no início do primeiro set. Porém, o Minas buscou a reação e virou a parcial para 24 a 22. Quando tudo parecia resolvido, as visitantes conseguiram virar o set e fechar em 33 a 31.

O segundo set seguiu disputado com as duas equipes próximas. O Minas abriu vantagem no placar e fechou em 25 a 23.

Já no terceiro set, o time mineiro não deu brechas ao Osasco. Com grande atuação de Peña e Kisy, o Minas não deixou as mandantes crescerem na parcial, fechando o set em 25 a 22.