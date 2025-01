Palmeiras: oferta do City por Vitor Reis não agradou; Hernan explica

O colunista detalhou como foram as reuniões no fim de semana. No estafe do jogador, há otimismo de que o negócio vai ser fechado.

Foi uma primeira oferta, uma primeira negociação. No sábado e domingo, tivemos reuniões e as conversas foram ficando mornas, voltaram a esquentar, e as conversas seguem. A temperatura varia muito de acordo com cada conversa.

Quem está do lado do jogador, já que tem um acerto com o City, está muito otimista que o negócio vai sair e que o City vai chegar nos 40 milhões de euros juntando fixo e bônus.

André Hernan

Além da definição dos valores, o prazo para apresentação de Vitor Reis no time de Manchester também é um empecilho na negociação.

O Guardiola quer o jogador agora, e o Palmeiras só quer liberar depois do Super Mundial de Clubes. Há uma questão da entrega do jogador que também está pegando.