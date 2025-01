Ambulância, gol de axila e zebras: veja o que rolou na 1ª fase da Copinha

Bandeirinha com dores em Votuporanguense x Floresta-CE. No 2° tempo da partida, o bandeirinha Marlon Spinola sentiu dores musculares e precisou paralisar o embate para alertar Danilo Ricardo Salgado, que atuou como juiz de campo. Diante da lesão, o 4° árbitro Paulo César Francisco fez as vezes de assistente.

Narrador sonoplasta em Bandeirante-SP x Tuna Luso. O jogo em Brodowski ficou marcado pela criatividade do narrador Evandro Cardoso. Ele fez as vezes de sonoplasta e, além de simular efeitos antigos do rádio (como falar o nome de um time e repetir a última sílaba), ensaiou um "tiro de 12" ao abordar um golaço dos paulistas.

Essa narração do gol do Bandeirante contra a Tuna Luso pela Copinha em Brodowski já pode entrar pra história.



O famoso tiro de dor! #Copinha pic.twitter.com/jfdvm3VbNo -- Christopher Henrique (@oChrisHenrique) January 3, 2025

Olho inchado em Ceará x Portuguesa Santista. O atacante Kaique Nunes foi destaque na vitória cearense por 2 a 1. O atleta fez o gol da vitória, mas um detalhe chamou a atenção: ele estava com um olho inchado. O motivo? Ele havia sofrido um choque de cabeça no último treino do clube antes do duelo.

Susto e ambulância em XV de Jaú x Picos. O lateral Veyson, do Picos, se chocou de cabeça com um companheiro de equipe no gramado do Zezinho Magalhães, em Jaú, e ficou caído no gramado. Ele foi atendido pelos médicos e deixou o estádio de ambulância. Mais tarde, o clube informou que ele sofreu uma concussão, foi para o hospital e recebeu alta pouco depois.