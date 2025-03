Bahia peca nas finalizações e fica no empate sem gols diante do Boston River pela Libertadores

O Bahia não conseguiu abrir vantagem na terceira fase da pré-Libertadores. No estádio Centenário, em Montevidéu, o time brasileiro teve amplo domínio - principalmente na primeira etapa - mas não traduziu em gols e ficou no empate por 0 a 0 diante do Boston River, nesta quinta-feira, pelo jogo de ida da fase prévia.

Com a igualdade, o Bahia precisa de uma vitória simples na próxima quinta-feira, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, para carimbar o passaporte para a fase de grupos da competição continental. Em caso de um novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

O Bahia começou a partida como se estivesse na Fonte Nova. Dominante na posse de bola, comandava todas as ações na partida, mas não conseguia resultar em finalizações. A primeira, com perigo, só foi sair aos 27 minutos, em chute forte de Jean Lucas que parou em grande defesa do goleiro uruguaio.