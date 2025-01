Copinha: dia 4 tem gols-relâmpagos, olho inchado e primeiros classificados

Gol-relâmpago parte 1. O Sport venceu o Cascavel-PR com um gol aos 10 segundos no segundo tempo. Arthur marcou o único gol do jogo em Embu das Artes após boa jogada depois do apito inicial e garantiu o resultado.

Gol-relâmpago parte 2. Os nordestinos estavam on fire neste domingo. Lucca Prior, do Fortaleza, demorou um pouco mais do que Arthur, mas também foi às redes ainda na casa dos segundos. Ele fez o segundo do Leão do Pici sobre o Carajás aos 37 segundos.

Noite para esquecer. Murilo D'Angelo, do Fortaleza, falhou duas vezes durante a partida do Leão do Pici contra o Carajás-PA. O camisa 1 da equipe cearense viu o chute de Higor desviar de leve na defesa, mas a bola foi em sua direção e passou por baixo das suas mãos no primeiro gol. No segundo, o arqueiro tentou encaixar cobrança de falta, mas deu rebote nos pés de Kafuringa, que só completou.

Apagão! A energia no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba, caiu por alguns momentos durante o primeiro tempo de Fortaleza x Carajás. O apagão, no entanto, não durou mais do que dois minutos e logo a força foi reestabelecida.

Olho inchado. O atacante Kaique Nunes foi destaque na vitória do Ceará sobre a Portuguesa Santista por 2 a 1, na Rua Javari. O atleta fez o segundo gol dos cearenses, mas um detalhe chamou a atenção: ele estava com um olho inchado. Isso porque o jogador sofreu um choque de cabeça no último treino do Vozão antes do duelo e sobrou até para o olho direito.