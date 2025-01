Copinha: dia 7 tem estádio dos pênaltis, gol de Boca e chute ousado

Gol à la Zidane. Dedé marcou o terceiro dos cinco gols da vitória do Sport sobre o Boavista-RJ com estilo. O camisa teve pênalti para cobrar e repetiu o gesto de Zidane na final da Copa do Mundo de 2006: deu uma cavadinha e saiu para a festa.

Trapalhada em gol do Cruzeiro. Jhosefer pressionou saída de bola do goleiro Giovani e se deu bem para marcar o segundo gol do Cruzeiro na vitória sobre o São Carlos por 2 a 0. Ele viu o camisa 1 adversário chutar contra o seu corpo e só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Pênalti esquisitão. O Referência-SP venceu o Cascavel-PR com um pênalti bizarro. Vitor Hugo, do time paranaense, cortou cruzamento rasteiro e, ao tentar sair jogando, adiantou demais a bola. Pedro Henrique, do time paulista, chegou antes na bola e foi atingido pelo adversário. Na cobrança, Lucca marcou o gol da vitória.

Chute ousado. Gustavo Silva, do Fortaleza, marcou o terceiro gol da vitória sobre o São Bento por 3 a 0 de uma maneira diferente. Preparado para bater o pênalti, o jogador sequer deu distância e chutou assim que árbitro autorizou a cobrança, surpreendendo o goleiro adversário.

