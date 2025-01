Copinha: dia 5 tem Rivaldo na torcida, goleiros trapalhões e gol misterioso

Craque na torcida. Pentacampeão com a seleção, Rivaldo foi ao estádio em Cravinhos assistir ao empate entre Retrô-PE e Vitória por 1 a 1. A visita tem uma explicação: o ex-atacante é pai do zagueiro João Victor e do atacante Isaac, ambos da equipe pernambucana. Ele viu o defensor anotar o gol dos pernambucanos.

Classificação e jogos Copa São Paulo

Envelheceu mal... Neveson, do Força e Luz-RN marcou o segundo gol da equipe contra o Tanabi — a partida ficou 2 a 2. O jogador saiu comemorando fazendo gesto de silêncio em direção à torcida do adversário, mas a provocação envelheceu mal. Os paulistas fizeram o terceiro gol no final da partida e conquistaram a vitória.

Gol misterioso. O terceiro gol do Tanabi na partida contra o Força e Luz, marcado por Arthur, não teve transmissão. A partida foi exibida pelo canal do Paulistão no YouTube, mas uma pancada de chuva interrompeu a transmissão por alguns minutos, o que fez com que o tento da vitória fosse perdido pelas câmeras.

Chuva afetou a transmissão da partida entre Tanabi e Força e Luz pela Copinha Imagem: Reprodução

É você, Marcos Assunção? Tanabi x Força e Luz ainda teve um golaço. Matuto, da equipe potiguar, abriu o placar com um golaço de falta. O camisa 10 arriscou um chute venenoso da intermediária e mandou a bola no ângulo do goleiro adversário ao melhor estilo Marcos Assunção.

Olha ele aí! Robson Júnior, o Juninho, filho de Robinho, foi destaque no massacre do Santos sobre o Jaciobá-AL. O atleta entrou no segundo tempo, marcou um gol e sofreu um pênalti.