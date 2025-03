Alex Poatan relembra descrença no início de sua trajetória no UFC: "Não me deram crédito"

Na noite desta quinta-feira (6), em Las Vegas (EUA), foi realizada a coletiva de imprensa do UFC 313. Principal protagonista do evento, Alex Pereira optou por um tom mais comedido nas respostas - em sua maioria curtas e sem polêmicas. Focado no duelo contra Magomed Ankalaev, 'Poatan' só se estendeu no microfone durante um momento ao longo da cerimônia. E foi por um motivo nobre. Ao relembrar sua trajetória dentro da principal liga de MMA do mundo, o atual campeão dos meio-pesados (93 kg) fez um belo discurso motivacional.

Consolidado em 2025 como uma das maiores estrelas do UFC dos últimos tempos, Poatan não tinha o mesmo reconhecimento em suas primeiras lutas na empresa. Recém-chegado em 2021 e com uma idade já considerada avançada para brilhar nos esportes de combate, o futuro do brasileiro era cercado por descrença e incertezas. Com uma ascensão meteórica, porém, o striker paulista conquistou dois cinturões em categorias diferentes e hoje se transformou em uma celebridade mundial - contrariando as previsões.

"Bom, para mim tem uma grande importância (a minha jornada). Quando cheguei no UFC, muitas pessoas não me deram crédito. Muitos especialistas deram muito palpite, falando que eu não iria chegar a lugar nenhum. Vocês viram o que eu fiz, toda a minha dedicação e esforço para chegar onde eu cheguei, tendo muito reconhecimento. Isso é uma lição para as pessoas que tentam desmotivar outras pessoas. Estou aqui para provar para todos que quando uma pessoa chegar para você e disser que você não vai conseguir, não acredite. Estou aqui para provar isso", destacou Poatan.