Dia 2 da Copinha tem anfitrião amassado, narrador sonoplasta e pane virtual

O jogo do Grupo 6, inclusive, ficou marcado pela criatividade do narrador Evandro Cardoso. Ele fez as vezes de sonoplasta e, além de simular efeitos antigos do rádio (como falar o nome de um time e repetir a última sílaba), ensaiou um "tiro de 12" ao abordar o chutaço de Marcos Muzzi, que abriu o placar.

Ainda na tarde desta sexta, uma lambreta e um gol de bicicleta deram às caras nos dois jogos em Tupã. O drible, também conhecido como carretilha, foi protagonizado por Henrique, do time anfitrião, em meio à vitória paulista sobre o Brasiliense por 1 a 0. Já o golaço ficou sob tutela de Jairkon, do Água Santa, que superou o CRB.

O dia também teve muito improviso diante do veto do governo às apostas: o São José-RS, por exemplo, usou uma fita para cobrir a marca da Esportes da Sorte durante a derrota para o Vitória.

O duelo Ferroviária 8x0 Jaciobá não contou com transmissão durante todo o 1° tempo. O canal do Paulistão no YouTube sofreu uma pane e exibiu, durante os primeiros 45 minutos, uma imagem congelada do embate. A situação só foi normalizada no intervalo, e o torcedor perdeu quatro gols.

Entre os gigantes, houve show do Palmeiras e trapalhada do Fluminense: enquanto os paulistas massacraram o Náutico-RR por 9 a 0, o goleiro dos cariocas, Kevyn, frangou no confronto diante da Inter de Limeira.

A narração de Evandro Cardoso