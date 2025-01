Copinha: dia 3 tem 'Ronaldo Fenômeno', ambulância e drama com goleiros

VAR raíz. O jogo em Votorantim também ficou marcado por um gol polêmico. Carlos abriu o placar para o Votoraty ainda no primeiro tempo, aproveitando passe desviado pela defesa adversária. O assistente Bruno Nunes pegou impedimento do camisa 8 e impugnou o lance. Como a Copinha não tem VAR na primeira fase, ele conversou com o árbitro Jefferson Dutra, que avaliou que o desvio deu condição ao atleta e validou o gol em seguida.

Ambulância em campo após susto. O lateral Veyson, do XV de Jaú se chocou de cabeça com um companheiro de equipe durante jogo contra o Picos-PI e ficou caído no gramado. Ele foi atendido pelos médicos e deixou o estádio Zezinho Magalhães de ambulância. Mais tarde, o clube informou que ele sofreu uma concussão, mas está bem no hospital.

Veyson, jogador do XV de Jaú, fica caído após choque com companheiro em jogo pela Copinha Imagem: Reprodução

Zebra sergipana. O América-SE se tornou a primeira grande surpresa da Copinha. O time surpreendeu e venceu o Internacional por 1 a 0, jogando em Guarulhos. A equipe marcou o único gol do jogo com Kiki já na reta final do confronto e segurou a pressão do Colorado.

Drama com goleiros. O ABC-RN teve uma tarde de azar em Votorantim. Logo no começo do jogo, o goleiro Elielson foi expulso ao sair da área para tentar corte de cabeça e perder o tempo da bola. Ele levou a mão à bola e recebeu o vermelho direto. Kelyson, que entrou em seguida, se lesionou logo depois. Sem mais um reserva, o time potiguar improvisou o lateral-direito Rhyan. Resultado: goleada do Novorizontino por 5 a 0.