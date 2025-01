Copinha: dia 6 tem 7 a 1, Magnata quase herói, furada e gol de goleiro

Teve gol que o Pelé não fez. O ABC-RN venceu o Genus-RO por 3 a 0 em jogo que teve uma pintura do meio-campista Oziel. Ainda no primeiro tempo, ele viu o goleiro rival adiantado e arriscou um chute antes do meio de campo. A bola encobriu o arqueiro e entrou.

Furada bizarra. O Falcon-SE venceu o Aster Itaqua-SP por 2 a 0 com direito a um presente do goleiro adversário. Na reta final do duelo, Henrique saiu do gol após recuo curto do defensor, mas furou ao tentar dividir a bola com Gabriel Matos, que ficou livre para matar o jogo.

Magnata quase herói. Calma, não se trata de um bilionário. Estamos falando de Ítalo Magnata, do Marcílio Dias-SC. O jogador fez dois gols para a equipe catarinense, mas não foi o suficiente. O Goiás buscou a virada e venceu a partida por 3 a 2.

Goleiro matador. A virada do Goiás sobre o Marcílio Dias veio com um gol de goleiro. Murillo assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti na reta final da partida e mandou bem na cobrança, definindo o placar em Taubaté.

Teve trapalhada... O Ibrachina fez o sétimo gol da vitória por 7 a 1 sobre o Araguacema de uma maneira bizarra. Após defesa do goleiro Marcus Vinícius, o zagueiro Ricardo tentou dar um chutão, mas mandou a bola no rosto do camisa 12. Melhor para Jean Carlos, que aproveitou.

... e golaço. Se Jean Carlos fez um gol bizarro, André Júnior fez um de classe. Após o goleiro do Araguacema sair do gol para cortar ataque com um carrinho, o meio-campista ficou com a bola e tocou por cobertura para marcar o terceiro dos donos da casa em São Paulo.