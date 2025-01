Dia 8 da Copinha tem time sem gelo, camisa 10 no gol e tropeços de gigantes

Um desabafo envolvendo falta de gelo marcou o final de Tanabi 0x0 Santa Cruz. O meia Vinicius Hora, da equipe pernambucana — que se classificou —, falou que os atletas tiraram dinheiro do próprio bolso para aprimorar o condicionamento físico.

Só Deus sabe de tudo que a gente passa. A gente vem treinando no dia a dia e passando muita dificuldade. A gente não tinha nem gelo para fazer. Poucos sabem disso, mas a gente tirou do nosso bolso pra fazer o gelo. Deus nos honrou aqui Vinicius Hora, meia do Santa Cruz

A quinta-feira acabou com tropeço de gigantes. O Palmeiras ficou no 1 a 1 contra o Oeste, mas conseguiu acabar a fase de grupos na liderança. O Santos, no entanto, perdeu o topo de sua chave após derrota para a Ferroviária.

