Barcelona massacra o Real Madrid com show de Raphinha e vence a Supercopa

O Barça empatou com Lamine Yamal, virou com Lewandowski e também marcou com Raphinha e Balde antes do intervalo.

No começo da etapa final, Raphinha, o melhor em campo, marcou o segundo dele e o quinto do Barcelona. Dois gols e uma assistência para o brasileiro.

O Real Madrid esboçou uma reação aos 15 minutos do segundo tempo, porém, foi só um susto.

Szczesny foi expulso por falta fora da área e deixou o Barça com um a mais. Na cobrança, Rodrygo marcou um bonito gol e descontou.

O Real se lançou ao ataque, mas viu o Barcelona se defender bem para garantir o resultado. São duas goleadas consecutivas para os catalãos. 4 a 0 em outubro de 2025 e 5 a 2 agora.

O Real Madrid nunca esteve capaz de marcar o Barcelona. Com sérios problemas defensivos, o time de Ancelotti ainda viu Vini Jr e Bellingham em noites discretíssimas.