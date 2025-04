Celta x Villarreal: Palpite e Onde Assistir - La Liga 2025 - 23/04

Palpite 2: Mais de 2.5 gols

As estatísticas indicam uma média de 3.28 gols por jogo nos confrontos do Celta de Vigo e 3.54 nos do Villarreal. Com ataques eficientes e defesas vulneráveis, a expectativa é de um jogo com pelo menos três gols.

Palpite 3: Chance Dupla: Villarreal ou empate

Historicamente, os confrontos entre Celta de Vigo e Villarreal são equilibrados. Nos últimos cinco encontros, houve dois empates. Considerando o momento atual das equipes, o Villarreal é o favorito, mas um empate é um resultado plausível.