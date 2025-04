Bauru bate Praia Clube e se classifica à final da Superliga feminina de vôlei

Na noite desta terça-feira, em confronto válido pela segunda partida da semifinal da Superliga feminina de vôlei, o Bauru recebeu o Praia Clube no Arena Paulo Skaf, venceu por 3 a 0 (25/20; 25/17 e 29/27) e se classificou para a final.

Com o triunfo, o Bauru venceu o segundo compromisso seguido, fechou a melhor de três e carimbou seu passaporte à decisão da competição, onde enfrentará o vencedor entre Minas e Osasco. Por outro lado, com a derrota, o Praia Clube se despediu do torneio.

A Superliga Feminina será decidida no dia primeiro de maio, às 15h45 (de Brasília), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.