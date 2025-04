"A gente se recusou a perder", diz Alan Patrick após empate heroico do Internacional na Libertadores

Nesta terça-feira, no Beira-Rio, o Internacional buscou um empate épico diante do Nacional, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, por 3 a 3. Alan Patrick marcou o primeiro tento da reação gaúcha e destacou a força do Colorado, que saiu em desvantagem de 3 a 0.

"Acho que foi mais um jogo que a gente se recusou a perder, mesmo saindo em desvantagem de três gols. Um jogo dessa grandeza, sabemos o quanto é difícil buscar.E a nossa equipe mostrou uma atitude gigantesca para buscar no mínimo um empate. Foi o que nós falamos no intervalo: seria possível, no mínimo, a gente buscar um empate. Tivemos até a oportunidade de quase ter saído com a vitória, mas vamos seguir o trabalho, foi um grande jogo, uma grande atitude da nossa equipe. E vamos seguir a nossa caminhada. Tem mais três jogos importantes para a gente buscar nossa classificação", disse Alan Patrick, à Paramount+.

Deste modo, os gaúchos mantiveram a liderança do Grupo F, com cinco pontos, porém, podem perder a ponta de acordo com o resultado de Bahia x Atlético Nacional. O Nacional, por sua vez, conquistou sua primeira unidade na competição internacional e é o lanterna da chave.