Medo da altitude? Colunistas debatem erros do Flamengo no empate com LDU

O Flamengo errou em sua estratégia para enfrentar a LDU pela Copa Libertadores? Renato Maurício Prado e Alicia Klein debateram o tema, no Fim de Papo.

O Flamengo empatou sem gols com a LDU, em Quito, no Equador, pela terceira rodada do Grupo C. Com quatro pontos, a equipe brasileira é a terceira colocada da chave, atrás de LDU (5), e Central Córdoba (4), que leva vantagem no saldo de gols (1 a 0).

RMP: Flamengo teve medo da altitude