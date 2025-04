Vasco só empata com Lanús e perde chance de liderar grupo da Sul-Americana

A próxima rodada do grupo G será em maio. Lanús e Vasco jogarão fora de casa, nos dias seis e sete, respectivamente. Os argentinos visitarão o Melgar, no Peru, enquanto os cruzmaltinos enfrentarão o Puerto Cabello, na Venezuela.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O jogo

O Lanús não estava para brincadeiras e surpreendeu o Vasco com uma postura agressiva em São Januário. Com forte marcação na saída de bola, os argentinos iniciaram a partida pressionando o Cruzmaltino em seu campo.

Aos cinco minutos, um susto. Bola levantada na área, a defesa rebate e Marcich pega o rebote e manda um balaço na trave.

Até os quinze minutos, a iniciativa foi do Lanús, mas o vasco equilibrou o jogo e cresceu na partida. Na metade da primeira etapa, a equipe de Fábio Carille controlava a posse de bola e tinha mais volume ofensivo.

O segundo tempo viu o Lanús voltar a equilibrar as ações em campo. O jogo ficou brigado com as duas equipes buscando o gol o tempo todo. Apesar do empenho, faltavam chances claras de gol para ambos.